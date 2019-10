Wkrótce premiera flagowego procesora AMD

Zbliża się premiera flagowego CPU firmy AMD. Do sieci trafiły już pierwsze wyniki testów procesora Ryzen 9 3950X. Źródłem nieoficjalnych informacji jest baza danych 3DMarka, jednego z najpopularniejszych benchmarków na świecie. Jeżeli wyniki z niej pochodzące się potwierdzą, będziemy mieć do czynienia z CPU potężniejszym od Core i9-10980XE, czyli obecnie najwydajniejszej jednostki Intela.

Patrząc na wyniki testów, można mówić wręcz o deklasacji. W teście Firestrike 16-rdzeniowy procesor AMD uzyskał 32082 punktów, czyli o 24% więcej od konkurenta. Oba układy pracowały przy taktowaniu bazowym. Nieco inne wyniki uzyskano przy teście wykonanym za pomocą Geekbench. Wykazały one, że jednostka AMD jest lepsza w teście jednego rdzenia, ale gorzej prezentuje się pod kątem wydajności wielordzeniowej.



Co ciekawe, wyniki drastycznie różniły się w zależności od tego, czy testy prowadzono na platformie B450 czy X570. W przypadku X570 dużo wyższy był wynik wielordzeniowy, niższy za to – jednordzeniowy. Z przesadnym optymizmem należy się więc jeszcze wstrzymać. Tym niemniej wygląda na to, że AMD jest obecnie dla Intela bardzo poważnym konkurentem.

fot. AMD