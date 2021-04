Word z nowym systemem komentarzy

Praca grupowa

Microsoft wciąż myśli nad usprawnieniami, mającymi lepiej przystosować pakiet biurowy do nowych realiów pracy zdalnej. Jedną z ważniejszych zmian jest nowy system komentarzy, jaki wkrótce pojawi się w aplikacji Word.

Firma chce ułatwić m.in. śledzenie zmian i usprawnić korzystanie z systemu komentarzy podczas pracy zespołowej. Niedogodności te zostały już częściowo poprawione w mobilnej oraz webowej wersji programu, a teraz podobne zmiany trafią do wersji desktopowej.

Pierwszą nowinką jest system powiadomień. Po aktualizacji ma działać podobnie jak w wersji mobilnej. Jeżeli użytkownicy są zalogowani do sieci podczas edycji dokumentu, na adres autora wpisu zostanie przesłane powiadomienie o nowym komentarzu. Komunikat będzie też zawierał odnośnik, który pozwoli przenieść się od razu do konkretnego miejsca w dokumencie lub odnieść się od do komentarza bezpośrednio, bez konieczności wczytywania pliku.

Opóźniona publikacja

Sekcję komentarzy będziemy mogli ponadto przenieść na boczny panel, a odnośniki do uwag podświetlą się w tekście dopiero po kliknięciu konkretnego komentarza. Zdaniem Microsoftu zmiana ta zwiększy czytelność dokumentu. Firma umożliwi też redagowanie komentarzy. Po zainstalowaniu aktualizacji wpisy nie będą widoczne dla innych od razu, a dopiero w momencie, kiedy zdecydujemy się opublikować je za pomocą specjalnego przycisku.

Użytkownik będzie mógł dzięki temu dodać uwagę jako wstępny szkic. Zmiany są już wdrażane w wersji dla Windowsa. Użytkownicy macOS-a muszą natomiast poczekać – w tym przypadku Microsoft jest dopiero na etapie wstępnych testów nowych komentarzy.

fot. Microsoft