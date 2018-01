World of Warships Blitz - premiera wersji iOS i Android

World of Tanks Blitz to realistycznie odtworzone okręty (na premierę 90 legendarnych okrętów produkcji japońskiej, niemieckiej, rosyjskiej i amerykańskiej), epickie bitwy znane z PC dostosowane do wymagań rynku mobilnego. Mniejsze mapy, rozgrywka w formacie 7 na 7 graczy sprawia, że każda bitwa to błyskawiczna i intensywna zabawa.

Na graczy czekają m.in. lotniskowiec Midway, pancernik Yamato czy krążownik Kolberg.

World​ ​of​ ​Warships​ ​Blitz​ wspiera zunikfikowane konto Wargamig.net ID, które pozwala graczom zmieniać platformy i urządzenia zachowując jednocześnie dotychczasowy postęp.



Co istotne, użytkownicy Androida i iOS mogą grać razem.

