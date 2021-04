Wracają targi E3

Przedstawiciele organizacji Entertainment Software Association poinformowali, że tegoroczne targi E3 odbędą się w dniach 12–15 czerwca.

Tegoroczne wydarzenie zaplanowano wyłącznie w postaci online. Udział w imprezie będzie darmowy, a jako wystawcy pojawią się m.in. Capcom, Konami, Nintendo, Take-Two Interactive, Ubisoft i Warner Bros.

