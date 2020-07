Wsparcie dla formatu AVIF w przeglądarkach Chrome i Firefox

AV1 Image File Format

AVIF uznawany jest za jeden z najbardziej zoptymalizowanych i najlżejszych formatów kompresji obrazu. Jego nazwa to skrót od AV1 Image File Format. Bazuje on więc na kodeku wideo AV1, opracowanym w 2015 r. w ramach współpracy firm Google, Cisco i Xiph.org. Połączyły one swoje własne kodeki – VPX, Thor i Daala – by stworzyć nowy (AV1 właśnie), oferowany jako otwarta i bezpłatna alternatywa dla produktów komercyjnych. Zyskał on uznanie i został wdrożony m.in. przez Facebooka.

Kolejnym krokiem było opracowanie formatu plików graficznych wykorzystujących algorytmy kompresji AV1 w celu zmniejszenia rozmiaru obrazów w internecie i innych miejscach. W ten sposób powstał AVIF.

Netflix i Windows już go stosują

Google, twórca przeglądarki Chrome, i Mozilla, do której należy Firefox, kończą już wdrażanie formatu AVIF do swoich przeglądarek, tak by umożliwiały one odtwarzanie zapisanej w ten sposób grafiki.

Wcześniej już AVIF został uznany m.in. przez firmę Netflix za lepszy od takich formatów jak JPEG, PNG czy WebP. Wprowadziła ona obsługę plików AVIF już pod koniec 2018 r., jeszcze zanim ten standard został oficjalnie zatwierdzony (luty 2019 r.).

Także Microsoft szybko docenił nowy format obrazów, zamieszczając wsparcie dla niego w aktualizacji Windowsa 10 z maja 2019 r. Użytkownicy systemu, którzy mają zainstalowany kodek wideo AV1 (można go bezpłatnie pobrać z Microsoft Store), mogą przeglądać pliki graficzne AVIF w aplikacjach Windowsa 10 (Paint i Eksplorator plików).

W Chromie i Firefoksie obsługa obrazów w formacie AVIF może się pojawić jeszcze w tym roku. Mozilla rozpoczęła prace nad tym już w styczniu br. i planowała uruchomić nową funkcję w maju, wraz z Firefoksem 76. Plany te pokrzyżował koronawirus. Możliwe, że uda się wdrożyć AVIF pod koniec sierpnia, w ramach Firefoksa 80. W podobnym czasie obsługa tego formatu ma się pojawił w Chromie – prawdopodobnie w edycji Chrome 85.

