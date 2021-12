Wspominamy jednego z autorów języka BASIC

John George Kemeny (albo raczej Kemény János György), amerykański naukowiec pochodzenia węgierskiego, współtwórca języka BASIC, urodził się 31 maja 1926 roku.

Podczas drugiej wojny światowej Kemeny pracował w Los Alamos, uczestnicząc w słynnym Projekcie Manhattan. Po zakończeniu wojny zafascynował się informatyką. W roku 1964 opracował wraz z Thomasem E. Kurtzem wspomniany już BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code). Ten język programowania wysokiego poziomu po raz pierwszy oficjalnie wykorzystano do uruchomienia programu na maszynie GE-225 – produkowanym przez koncern General Electric komputerze typu mainframe. Stało się to 1 maja 1964 roku.

Jako że BASIC z założenia miał być prosty w użytkowaniu i wszechstronny, w momencie gdy pojawiły się pierwsze amatorskie komputery ośmiobitowe, uznano że będzie to idealny język programowania dla początkujących koderów. W 1975 roku Bill Gates i Paul Allen napisali wersję BASIC-a na Altaira 8800, a komercyjny sukces tego przedsięwzięcia skłonił ich do założenia własnej firmy – czyli późniejszego Microsoftu. Popularność BASIC-a przeminęła wraz z epoką 8-bitowców, ale do dziś istnieją jego wersje na... smartfony.

John Kemeny zmarł 26 grudnia 1992 roku.

fot. Wikipedia