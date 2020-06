Wtyczka dla czytelników

Zaznacz treść.

Częsta wymiana artykułów ze znajomymi lub zaznaczanie konkretnych treści potrzebnych do pracy będą wygodniejsze, gdy skorzystamy z wydanego przez Google'a narzędzia do podświetlania fragmentu tekstu. Po wybraniu interesującego nas ustępu wtyczka do Chrome'a wygeneruje link z łączem prowadzącym dokładnie do oznaczonej treści.

Dodatek do przeglądarki o nazwie Link to Text Fragment został zaprojektowany tak, by po przeciągnięciu kursorem po tekście i wybraniu „zaznacz" uzyskać odnośnik bezpośrednio do danego artykułu z podświetlonym zdaniem. Tym sposobem odbiorca dużo szybciej trafi do fragmentu, na który chce mu zwrócić uwagę wysyłający, a podczas pracy w razie potrzeby natychmiast traf do właściwego miejsca w tekście.

Apka do przeglądarki

Aplikacje działające jako rozszerzenia do przeglądarek pozwalają zaoszczędzić dużo czasu i miejsca na dysku. Kiedy wybierzemy opcję dodania wtyczki do Chrome'a, aplikacja automatycznie zainstaluje się jako rozszerzenie i z tego punktu możemy nią zarządzać. Następnie, zamiast wklejać do zakładek całe artykuły lub wysyłać znajomym link do początku tekstu, można zaznaczyć interesujący nas fragment i umieścić wybrane zdania w specjalnie wygenerowanych linkach.

Aby aplikacja dała efekt, zaznaczony musi być przynajmniej jeden wyraz. Rozszerzenie działa na wszystkich stronach WWW. Obsługa wtyczki polega na dwóch kliknięciach: zaznaczeniu tekstu i wybraniu Kopiuj. Z menu kontekstowego przejść trzeba do schowka, gdzie znajdzie się specjalnie wygenerowany z zaznaczonego ustępu link. Po kliknięciu odnośnika użytkownik jest przenoszony bezpośrednio do zaznaczonego na żółto kawałka strony.

Odbiorca, któremu wyślemy tak wygenerowany link, nie musi mieć zainstalowanego Link to Text Fragment. Wystarczy, że ma aktualną wersję przeglądarki Chrome lub innej bazującej na nowym silniku Chromium. Rozszerzenie działa na komputerach i smartfonach.

fot. Chrome, YouTube