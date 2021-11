Wuj Sam oddaje pieniądze operatorom

Załatać dziury

Amerykańska Federalna Komisja Łączności (FCC, Federal Communications Commision) zaczyna przyjmować wnioski o wypłatę odszkodowań za wycofywany z eksploatacji sprzęt telekomunikacyjny koncernów Huawei i ZTE.

Suma przeznaczona na rekompensaty to 1,9 miliarda dolarów. O pieniądze mogą ubiegać się mali i średni operatorzy, mający mniej niż 10 milionów klientów. Termin składania wniosków upływa 14 stycznia 2022 roku. Jeśli zostaną one zatwierdzone, FCC wypłaci pieniądze w drugiej połowie przyszłego roku. Zwrot kosztów dotyczy wyłącznie sprzętu Huawei i ZTE nabytego do 30 czerwca 2020 roku.

Program refundacji wymienianych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej został uchwalony przez Kongres w 2020 roku. Władze USA obawiały się bowiem, że sieci łączności (zwłaszcza 5G) zbudowane na bazie sprzętu koncernów Huawei i ZTE mogą mieć wbudowane tylne drzwi, których istnienia często domagają się władze w Pekinie.

Firmy korzystające z urządzeń Huawei i ZTE muszą pozbyć się chińskich technologii, o ile chcą ubiegać się o dotacje finansowe z prowadzonego przez FCC Funduszu Usług Powszechnych (Universal Service Fund).

fot. OpenClipart-Vectors – Pixabay