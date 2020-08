Wyciek danych klientów mBanku

Nadpisanie danych

Na portalu Niebezpiecznik.pl opublikowano wczoraj (24.08.2020 r.) informację o incydencie, jaki miał miejsce w mBanku. Doszło tu do nadpisania danych – osoba, która zakładała nowe konto w banku otrzymała dostęp do informacji innego użytkownika. Nowy klient odkrył, że jego numer dowodu osobistego jest przypisany już do jakiegoś konta, a po chwili na telefon otrzymał on hasła do realizacji transakcji. W tym czasie rzeczywisty właściciel konta otrzymał SMS o zmianie numeru telefonu przypisanego do jego konta.

Wejście na konto

Obie osoby skontaktowały się ze sobą, aby wyjaśnić sytuację, a następnie zwróciły o pomoc do mBanku. Jak podają redaktorzy Niebezpiecznika, klienci otrzymali od banku informację o tymczasowych problemach technicznych, a ich konta zostały chwilowo zablokowane, aby bank miał czas na naprawienie błędu.

Okazało się, że nie był to jedyny przypadek. Tego dnia grupa klientów mBank otrzymała SMS-y z informacją o zmianie numeru telefonu, co oznacza, że do ich kont zostali przypisani obcy ludzie. Te osoby mogły następnie przeglądać historię rachunku klienta, do którego zostali podpięci i korzystać z środków takiej osoby. Wszystkie dane rachunku zostały udostępnione nowym klientom.

Reakcja banku

Przedstawiciele mBanku zapytani o sytuację odpowiedzieli, że wynikła ona na skutek błędu. Nie przekazano szczegółowych informacji odnośnie powodów zajścia. Do redakcji Niebezpiecznika napłynęła wiadomość od mBanku, w której pracownicy firmy zapewniają, że pieniądze osób poszkodowanych są bezpieczne. "Podjęliśmy wszystkie kroki, jakich wymaga od nas prawo, interes i bezpieczeństwo klientów. Bardzo serdecznie przepraszamy wszystkich klientów, których ten problem dotknął" – można przeczytać w opublikowanym tekście.

Blokada kart

Nie wszyscy byli tak uczciwi, jak wspomniani na początku tekstu użytkownicy. Do redakcji Niebezpiecznika pisały też osoby, które mimo reakcji mBanku nadal są odcięte od swojego konta, a z ich zasobów korzystają nowi użytkownicy. Inni zgłaszali, że widzą pełne dane osobowe nadpisanych klientów, a ich karty bankowe nie działają. Nie dało się też zablokować współwłaściciela konta. Według przekazywanych przez klientów banku informacji, na infolinii mBanku nie dało się uzyskać wsparcia, ponieważ przekazywane telefonicznie dane nie zgadzały się z danymi nadpisanymi na rachunku. Klienci byli kierowani do oddziałów fizycznych. Sprawa wciąż jest w toku.

fot. Facebook, mBank