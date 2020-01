Wyciekło 20 GB danych aktorek porno

Ponad 875 tysięcy plików zawierających dane wrażliwe więcej niż 4 tysięcy modelek i aktorek porno wypłynęło do sieci i jest publicznie dostępnych. Wszystkie informacje o wycieku danych zostały opublikowane w raporcie przygotowanym przez vpnMentor. Właścicielem nieodpowiednio zabezpieczonej strony okazała się firma ImLive powiązana z siecią afiliacyjną PussyCash i zrzeszająca ponad 66 milionów użytkowników.

Udostępnione informacje o modelkach i aktorkach zawierają najbardziej wrażliwe dane: pełne imię i nazwisko, daty urodzenia wraz z miejscem, narodowość, pochodzenie, numery dokumentów (np. numer ID paszportu), fotografie urzędowe pobrane ze skanów dokumentów, kopie całych dokumentów, podpisy, odciski palców. Dane każdej z modelek są zawarte w oddzielnych plikach zip przypisanych do konkretnej osoby. Niektóre z folderów mają ponad 20 lat, jednak najświeższe pozyskane informacje liczą sobie raptem kilka tygodni.

Po przygotowaniu raportu pracownicy vpnMentor zwrócili się z informacją o wycieku danych do PussyCash, ale nie uzyskali odpowiedzi. Dopiero ImLive odpowiedziało na jeden z e-maili, zapewniając, że przekaże problem do pracowników zajmujących się takimi zagadnieniami. vpnMentor przyznaje, że baza ujawnionych danych była kompletnie niezabezpieczona i do uzyskania dostępu do jej zasobów wystarczyła przeglądarka internetowa.

