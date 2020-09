Wyciekły nowe informacje o Radeonach RX 6000

Wielka odpowiedź?

Od czasu premiery kart z serii RTX 30XX, niecierpliwie czekamy na kontrę w wykonaniu AMD. Prezentacja nowych GPU będzie mieć miejsce najprawdopodobniej dopiero za miesiąc, już teraz jednak pojawiły się pierwsze przecieki dotyczące ich specyfikacji. Wiele wskazuje na to, że 28 października poznamy 3 nowe modele.

W pogoni za AMD?

Jest pewne, że karty bazować będą na procesorach graficznych Navi 2X. Nowa architektura RDNA2 ma przynieść 50-procentowy skok wydajności na jednostkę mocy. Trzy zaplanowane układy nazwano na razie roboczo Navi 21, 22 i 23. Najpotężniejszym modelem będzie 21, wyposażony w 80 jednostek obliczeniowych CU i 5120 procesorów strumieniowych. Navi 22 to już „tylko" 40 jednostek CU i 2560 procesorów strumieniowych. Navi 23 będzie natomiast układem z 32 jednostkami CU i 2048 procesorami strumieniowymi.



W przypadku najtańszego modelu będziemy mieć do czynienia z 128-bitową magistralą, a w przypadku Navi 22 będą to 192 bity. Jeśli chodzi o najdroższy model, nie do końca wiadomo jeszcze, jaki typ pamięci zostanie zastosowany. W tańszych wariantach będzie to GDDR6, natomiast w najdroższym możliwa jest obecność HBM2; zastosowany chip współpracuje z oboma rodzajami pamięci.

Jeżeli przecieki się potwierdzą, AMD mimo wszystko wciąż nie dogoni konkurenta. Z pewnością jednak, o ile ceny okażą się atrakcyjne, karty będą konkurencyjnym wyborem dla przeciętnego użytkownika.

fot. AMD