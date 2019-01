Wydajny dysk SSD - WD Black SN750 NVMe

Aby zapewnić maksymalnie wysoką szybkość odczytu i zapisu danych, w tradycyjnych dyskach NVMe SSD wydajność jest nieco ograniczana - aby utrzymać temperaturę dysku na akceptowalnym poziomie. Dlatego też dla WD Black SN750 we współpracy z firmą EKWB (liderem w dziedzinie chłodzenia PC) zaprojektowano autorski radiator, pasujący do dysków o pojemności od 500 GB do 2 TB. Radiator efektywnie odprowadza ciepło z dysku podczas wykonywania najbardziej wymagających zadań - co pozwala na utrzymanie nawet pięciokrotnie dłuższego czasu stabilnego odczytu i zapisu danych (w porównaniu z SSD bez radiatora).

Nowością jest również dodanie przez Western Digital trybu gry (Gaming Mode) do przeznaczonego wyłącznie dla dysków z serii WD Black oprogramowania SSD Dashboard - pozwala to użytkownikom m.in. na łatwe wyłączenie trybu najwyższej wydajności. Dzięki temu wydajność dysku zostanie nieznacznie ograniczona, ale możliwe będzie za to utrzymanie przez długi czas bardzo stabilnej wydajności, niezbędnej podczas wykonywania wielu operacji obliczeniowych czy korzystania z niektórych aplikacji.

Nowe dyski NVMe SSD bazują na autorskich technologiach firmy Western Digital - pamięci 3D NAND, firmware oraz kontrolerze. Dzięki temu WD Black SN750 SSD zapewnia graczom i innym wymagającym użytkownikom najwyższą wydajność, co czyni go idealnym wyborem dla osób chcących zbudować od podstaw lub zmodernizować komputer PC. Najwyższa prędkość odczytu (do 3,470 MB/s dla modelu 2TB) oraz zapisu (do 3,000MB/s dla modelu 2TB) w połączeniu z maksymalnie 2 TB pojemności pozwala na maksymalne skrócenie czasów ładowania, transferu plików czy dostępu do plików. SSD oferuje też współczynnik IOPS na poziomie 560,000 (dla modelu 1 TB), co gwarantuje najwyższą wydajność, sprawną obsługę wielowątkowych aplikacji i wydajną pracę w środowiskach wymagających ogromnej wydajności. Przekłada się to m.in. na szybszy dostęp do plików w wielu lokalizacjach (czyli np. na szybsze ładowanie gry czy zapisanie jej stanu)

Ceny i dostępność

Western Digital prezentuje nowe dyski podczas imprezy PAX South w San Antonio w Teksasie. Dysk WD Black SN750 NVMe SSD oferowany jest z pięcioletnią ograniczona gwarancją lub gwarancją trwałości sięgającą 1200TBW w przypadku modelu 2TB. Dostępny w postaci jednostronnego modułu M.2 2280 dysk WD Black SN750 NVMe SSD dostępny jest w wersjach od 256 GB do 2 TB, w cenie od 79,99 do 499 USD (w zależności od modelu i wersji). Urządzenia dostępne są u autoryzowanych partnerów WD, w sklepach, a także w ofercie integratorów oraz sklepie WD Store. Dysk w wersji ze zintegrowanym radiatorem pojawi się w sprzedaży w ciągu 90 dni.