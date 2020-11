Wydłużony czas obsługi przeglądarki Chrome dla Windows 7

Odroczenie wyroku

Koncern z Mountain View informuje, że przez cały 2021 rok nadal będzie można bezpiecznie korzystać z przeglądarki Chrome w systemie Windows 7 – o ile używa się browsera w wersji Enterprise.

Chwila wytchnienia

Obsługa systemu Windows 7 zakończyła się ostatecznie w styczniu br. Poprawki zabezpieczeń do przeglądarki Chrome uruchamianej pod kontrolą tego właśnie OS-a miały być publikowane do 15 lipca 2021 roku, jednak Google zmienia właśnie zdanie.

W oficjalnym blogu Google'a możemy przeczytać, że czas obsługi Chrome'a w wersji Enterprise, działającego w środowisku Windows 7, zostaje przedłużony co najmniej do 15 stycznia 2022 roku. Dodatkowe sześć miesięcy pozwoli firmom przeprowadzić spokojniej proces przenoszenia infrastruktury IT do systemu Windows 10. O ile bowiem koronawirusowe zamieszanie stało się katalizatorem wprowadzania zmian takich jak wdrażanie na skalę masową systemów pracy zdalnej, o tyle wymusiło ze względów finansowych wstrzymanie inwestycji w infrastrukturę cyfrową. Według Google'a aż 21% przedsiębiorstw wciąż nie zakończyło procesu migracji wewnętrznych sieci do Windows 10.

fot. Gerd Altmann – Pixabay