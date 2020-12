Wyłuskaj obrazek

Więcej punktów!

Zdarza się, że potrzebna jest nam grafika przedstawiająca ikonę jakiegoś programu. Niestety, obrazki zapisane w postaci plików ICO mają zazwyczaj niską rozdzielczość: wynosi ona najczęściej od 16x16 pikseli do 48x48 punktów. Nadają się one najwyżej do zastosowania na stronie WWW; gdy chcemy je umieścić w dokumencie drukowanym, zobaczymy grafikę rodem z gier komputerowych z lat 80.

Prosto z pliku EXE

Ikony o znacznie wyższej rozdzielczości, takiej jak 256x256 pikseli, można znaleźć we wnętrzu plików wykonywalnych. Aby je stamtąd wydobyć, wystarczy posłużyć się aplikacją IconViewer.

Po pobraniu z internetu i zainstalowaniu programu nie znajdziemy go ani na Pulpicie, ani w menu Start. Narzędzie nie działa bowiem samodzielnie, lecz rozbudowuje Eksploratora plików systemu Windows.

Aby wyekstrahować ikony zapisane we wnętrzu pliku wykonywalnego dowolnego programu, musimy przede wszystkim odszukać właściwy plik typu EXE. Zazwyczaj znajduje się on w jednym z folderów zapisanych w katalogu C:\Program Files lub C:\Program Files (x86) – o ile oczywiście dyskiem systemowym jest C: . Jeżeli z kolei widzimy gdziekolwiek ikonę skrótu do programu, należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać polecenie Właściwości :

W wyświetlonym oknie naciskamy Otwórz lokalizację pliku :

Zostaniemy przeniesieni do okna systemowego Eksploratora. Zobaczymy w nim podświetlony plik wykonywalny, z którym skojarzony był sktót:

Klikamy symbol pliku EXE prawym przyciskiem myszy i znowu wydajemy polecenie Właściwości . Tym razem w wyświetlonym okienku pojawi się zakładka Icons . To właśnie ją dodał program IconViewer:

Wybieramy nową zakładkę. Zobaczymy listę ikon umieszczonych w pliku EXE. Możemy teraz określic rozdzielczość obrazka i zapisać go na dysku klikając ikonkę dyskietki:

Akurat w przypadku gry Bitwy o Wesnoth programiści dodali tylko jedną ikonę w kilku rozdzielczościach. W innych aplikacjach, jak choćby w przeglądarce Chrome, znajdziemy więcej obrazków:

Do wyboru mamy formaty zapisu BMP, ICO oraz PNG. Ten ostatni jest najbardziej atrakcyjny z punktu widzenia programów graficznych – pozwala bowiem włączyć efekt przezroczystości tła.

fot. Audacity Team, Battle for Wesnoth Team, Google, Mozilla, Stellarium, The Code::Blocks Team