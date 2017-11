Wytrzymałe słuchawki gamingowe Corsair HS50

Nieskazitelny dźwięk

Znajdujący się bezpośrednio na słuchawkach panel kontrolny umożliwia łatwą i szybką regulację głośności bądź całkowite wyciszenie bez konieczności odrywania się od gry. Precyzyjnie dostrojone, 50milimetrowe neodymowe przetworniki generują czysty dźwięk najwyższej jakości w szerokim zakresie od 20Hz do 20kHz. Za bezproblemową komunikację głosową odpowiada odpinany, jednokierunkowy mikrofon certyfikowany przez renomowaną aplikację Discord. Zapewnia on zakres rejestracji mowy od 100Hz do 10kHz i wysoką czułość -40dB, przy jednoczesnym ignorowaniu dźwięków otoczenia. Za sprawą uniwersalnego złącza jack 3,5mm, zestaw HS50 jest kompatybilny zarówno z komputerami i konsolami oraz urządzeniami mobilnymi.

Minimalistyczny wygląd, maksymalna wygoda

Niezależnie, czy używane przy biurku, czy na kanapie lub w podróży, słuchawki HS50 gwarantują wygodę i odpowiednie wyciszenie dźwięków otoczenia. Regulowane nauszniki, pokryte miękką pianką z pamięcią kształtu, gwarantują maksymalną wygodę przy nawet wielogodzinnych maratonach gier, niezależnie od kształtu i wielkości głowy. Minimalistyczny wygląd i subtelne detale, pokrywające wytrzymałą, aluminiową konstrukcję, sprawiają, że słuchawki nie tylko doskonale brzmią, ale też świetnie wyglądają.

Zestawy Corsair HS50 dostępne są w kolorze czarnym z detalami niebieskimi, zielonymi lub czarnymi.