Wzrosła sprzedaż smartfonów Samsunga

Pandemia nie przeszkadza

Mimo pandemii zyski w branży urządzeń mobilnych w tym roku gwałtownie rosną. To sytuacja odwrotna do 2019 r. kiedy odnotowano spore spadki. Również Samsung nadrabia ubiegłoroczne straty. Firma przedstawiła wyniki za trzeci kwartał br. Wynika z nich, że sprzedaż wzrosła o 51 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w ub. roku. Firma przypisuje swój dobry wynik tegorocznym nowościom. W sierpniu odbyła się premiera modelu Galaxy Note oraz składanego smartfona Galaxy Z Fold 2.

Sprzedają się nie tylko telefony

Samsung odnotował również wzrost w segmencie wyświetlaczy (które trafiły m.in. do serii iPhone'ów 12), oraz w segmencie układów pamięci. Zysk operacyjny wzrósł w sumie o 8,2 mld dolarów, co oznacza wzrost o 52 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału 2019 r.

Wyniki za IV kwartał nie zapowiadają się jednak tak optymistyczne. Samsung spodziewa się spadków, wynikających z ostrej konkurencji w branży smartfonów oraz mniejszych zamówień na pamięć serwerową.

fot. StockSnap – Pixabay