Xbox One S All-Digital Edition - nowa konsola Microsoftu

Rodzinę urządzeń Xbox One powiększa konsola Xbox One S All-Digital Edition, opracowana z myślą o korzystaniu z cyfrowych treści rozrywkowych bez konieczności użycia fizycznego nośnika. Konsola umożliwia dostęp do tysięcy gier cyfrowych Xbox, streamingu wideo w jakości 4K z Netlflix i Amazon, jak również dostęp do usług Xbox, jak abonamenty Xbox Game Pass i Xbox Live Gold, oraz bezpłatnej kompatybilności wstecznej z poprzednimi konsolami Xbox.

Konsola obsługuje też wszystkie gry cyfrowe z konsoli Xbox One, oraz akcesoria Xbox One. Xbox One S All-Digital Edition jest najnowszym członkiem rodziny urządzeń Xbox One, funkcjonującym na rynku wraz z modelami Xbox One S i Xbox One X.

Cena: zdradzono tylko cenę na rynek USA - 249 dolarów. Data premiery to 7 maja.

Xbox Game Pass Ultimate

Katalog usług cyfrowych poszerza abonament Xbox Game Pass Ultimate, obejmujący dostep do gier z usługi Xbox Game Pass oraz wszystkie benefity konta Xbox Live Gold, w jednym pakiecie. Xbox Game Pass Ultimate umożliwia łatwe zarządzanie posiadanymi abonamentami.

E3 2019

Dodatkowo, Microsoft potwierdził obecność na targach E3 2019 w Los Angeles, jak również datę konferencji prasowej Xbox E3 Briefing - 9 czerwca 2019 o godz. 22:00 czasu polskiego - podczas której zaprezentowane zostaną nowości w planach marki Xbox oraz katalog gier Xbox Game Studios nadchodzących na platformy Xbox i Windows 10.