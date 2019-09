Xiaomi Mi Mix Alpha - telefon, który jest ekranem

Xiaomi premierą swojego telefonu Mi Mix zapoczątkował trend na bezramkowe smartfony. Trzy lata po tym wydarzeniu koncern idzie o krok dalej. Firma zaprezentowała smartfon Mi Mix Alpha, w którym ekran pokrywa... niemal całą powierzchnię telefonu. I to dosłownie.

Jedyne fragmenty urządzenia niepokryte ekranem to dwa wąskie paski na górnej i dolnej krawędzi oraz podłużny panel z aparatem i diodą oświetlającą. Xiaomi chwali się w reklamach, że ekran pokrywa 180,6% powierzchni frontu - dwa razy więcej niż w przeciętnych smartfonach. Dokładnej przekątnej nie podano.

Jak zapewnia producent, nie jest to tylko sztuka dla sztuki. W smartfonie wprowadzono bowiem wiele ciekawych funkcji, jak generowanie powiadomień na bocznych panelach i wyświetlanie z tyłu danych innej aplikacji - na przykład nawigacji lub pilota do sterowania inteligentnym domem. Przypadkowe naciśnięcia wyeliminuje system rozpoznawania siły nacisku.

Naturalnie pojawiły się obawy o możliwość łatwego uszkodzenia konstrukcji, jednak firma zdecydowała się wykorzystać materiały, które zapewnią urządzeniu trwałość - tytan, szafir i ceramikę. Równie imponujące są podzespoły. Telefon napędza Snapdragon 855+ i 12 GB RAM-u, a na pliki użytkownika przewidziano 512 GB. Z tyłu znajdą się trzy kamery: 12 Mpix, 20 Mpix oraz 108 Mpix. Osobnej kamerki do selfie nie będzie - ze względu na kształt wyświetlacza straciła tu ona rację bytu. Telefon będzie wyposażony w akumulator o pojemności 4050 mAh i zaoferuje obsługę sieci 5G.

Wszystko to brzmi imponująco, ale nie brakuje też poważnych znaków zapytania. Przede wszystkim Xiaomi przyznał podczas pokazu, że pomimo zapowiedzi telefon wciąż jest w produkcji - niewykluczone więc, że dojdzie w nim jeszcze do paru zmian. Sprzedaż wystartuje dopiero w grudniu i nie do końca wiadomo, do jakich krajów ostatecznie trafi.

W odróżnieniu od typowych telefonów koncernu nie będzie to też zabawka tania - w Chinach telefon ma mieć cenę 20 tys. Yuanów (ok. 11 tys. zł). Niezależnie jednak od wątpliwości i zastrzeżeń jest to projekt na tyle ciekawy, że warto go śledzić - jego wprowadzanie może zapoczątkować, bez względu na poziom sprzedaży, zupełnie nowe podejście do projektowania telefonów, podobnie zresztą jak stało się trzy lata temu w przypadku smartfonu Mi Mix.

fot. Xiaomi