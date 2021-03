Xiaomi zaprezentował smartfony Mi 11 i nowy projektor

Porcja nowości

Koncern Xiaomi zaprezentował kilka nowości na 2021 rok. Listę zapowiedzianych produktów otwiera seria smartfonów Xiaomi Mi 11. To rodzina urządzeń, na którą składają się modele takie jak: Mi 11i, Mi 11 Lite, Lite 5G oraz Ultra. Poznaliśmy szczegółową specyfikację każdego z nich.

Mi 11i

Model Mi 11i jest wyposażony w 6,67-calowy ekran o rozdzielczości 2400x1080. Zapewnia odświeżanie 120 Hz i częstotliwość skanowania dotyku 360 Hz. Za wydajność odpowiada procesor Snapdragon 888, konstrukcja ma 8 GB RAM-u i 128/256 GB pamięci na dane użytkownika. Producent chwali się też systemem chłodzenia cieczą. Matryca głównego aparatu ma rozdzielczość 108 Mpix, towarzyszą mu obiektywy: makro (z matrycą 5 Mpix), szerokokątny (przetwornik 8 Mpix) oraz kamerka selfie (matryca 20 Mpix). Bateria o pojemności 4520 mAh obsługuje szybkie ładowanie 33 W, a zgodna z tym standardem ładowarka znajduje się w zestawie. Telefon bazuje na systemie MIUI 12, z obiecaną aktualizacją do wersji 12,5.

Lite razy dwa

Nieco uboższe warianty to Mi 11 Lite i Lite 5G. Oba mają 6,55-calowy ekran Amoled z odświeżaniem 90 Hz i częstotliwością skanowania dotyku 240 Hz. Układ aparatów jest podobny co w Mi 11i, ale matryca głównej kamery ma tylko 64 Mpix. Oba telefony różnią się też procesorem, w 11 Lite 5G jest to Snapdragon 780G, a w 11 Lite Snapdragon 732G. Model 5G będzie sprzedawany w wariantach 6 GB +128 GB i 8 GB + 128 GB, a Lite – 6 GB + 64/128 GB.

Ultra, czyli flagowiec

Najwydajniejszą wersją Mi 11 będzie Ultra z 6,81-calowym ekranem Amoled i rozdzielczością 3200x1440. Telefon oferuje adaptywne odświeżanie obrazu 30-120 Hz i rejestrowanie dotyku z częstotliwością aż 480 Hz. Na pokładzie znajdziemy Snapdragona 888 i 12 GB RAM-u. Sprzęt trafi do sprzedaży wyłącznie w wersji z 256 GB pamięci na dane użytkownika. Na pleckach znajdziemy też dodatkowy wyświetlacz obok aparatu. Będzie to 1,1-calowy Amoled o rozdzielczości 126x294, który może wyświetlać powiadomienia i podgląd dla aparatu (co będzie przydatne, gdy zechcemy zrobić selfie głównym obiektywem).

Na pleckach znajduje się obiektyw szerokokątny z matrycą 50 Mpix, której towarzyszyć będą dwa sensory Sony IMX586 o rozdzielczości 48 Mpix – jeden dla obiektywu ultraszerokokątnego (128 stopni), a drugi dla teleobiektywu (zoom optyczny 5x, hybrydowy 10x lub cyfrowy 120x). Wbudowany akumulator 5000 mAh obsługuje technologię ładowania 67 W, także w przypadku zasilania bezprzewodowego.

Film na ścianie

Ostatnią nowinką jest Mi Smart Projector 2 Pro. Nowy projektor Xiaomi może wyświetlać obraz z jasnością 1300 ANSI lumenów i wspiera standard HDR10. Ma 10-watowy wzmacniacz audio, do tego podwójne głośniki wysokotonowe oraz niskotonowe. Dzięki temu może też pełnić rolę głośnika Bluetooth. Całość bazuje na systemie Android TV 9.0 i zapewnia dostęp do usług streamingowych takich jak Netflix czy asystent głosowy Google. Współpracuje też ze smartfonami i Chromecastem.

fot. Xiaomi