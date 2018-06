Xtorm Solid Blue – pancerne kable USB/Lightning

Na problemy z okablowaniem narzeka większość użytkowników urządzeń mobilnych - niezależnie od tego, czy wykorzystują je tylko do ładowania swoich smartfonów (lub innego sprzętu), czy również do przenoszenia czy synchronizowania danych. Specyfika tych produktów sprawia, że są intensywnie używane, wyginane, zwijane i ściskane - co generuje uszkodzenia i dramatycznie skraca ich żywotność. Co istotne, problem ten jest nie tylko irytujący (gdy sprawia, że nie możemy naładować urządzenia lub przenieść danych), ale może też być potencjalnie niebezpieczny dla użytkownika lub smartfonu/tabletu - uszkodzony kabel może przecież spowodować np. spięcie. Kłopot ten w szczególności dotyczy standardowych, najtańszych kabli, które dołączane są przez producentów do smartfonów czy tabletów itp.

Rozwiązaniem jest zaopatrzenie się w odpowiednio solidny, odporny na uszkodzenia przewód - taki jak najnowszy produkt firmy Xtorm: Solid Blue. Wszystkie dostępne wersje tego kabla wykonano ze specjalnie dobranych, trwałych materiałów - dotyczy to zarówno przewodów, jak i wtyczek oraz oplotu. Ten ostatni wykonany został z wielowarstwowego, kompozytowego tworzywa, w skład którego wchodzi m.in. nylon oraz włókno DuPont Kevlar. Takie zestawienie materiałów sprawiło, że kable są jednocześnie odpowiednio elastyczne i trwałe (producent informuje, że każdy kabel jest podczas testów zginany ponad 30,000 razy). Istotną ich cechą jest również zastosowanie technologii XFLEX, dzięki której umieszczone na obu końcach przewodu wtyczki są w pełni odporne na zginanie i uszkodzenia (jak wiadomo, to właśnie ten element przewodu jest zwykle najbardziej podatny na awarie).

W skład nowej serii wchodzą cztery modele: USB-A/Lightning, USB-A/USB-C, USB-C/USB-C oraz USB-A/Micro USB. Wszystkie kable z serii mają długość 1 m i są objęte ograniczoną, dożywotnią gwarancją producenta. Cenę produktów z serii Xtorm Solid Blue ustalono na: od 69 (za wersję Micro USB) do 149 zł (USB-C/UCB-C).