Y520 Tower – zestaw komputerowy Lenovo

Komputery dla graczy Lenovo Legion Y520T zostały stworzone z myślą o zapewnieniu jak najwyższej wydajności w najnowszych grach w jak najbardziej atrakcyjnej cenie. Każda, nawet najtańsza z konfiguracji pozwala cieszyć się płynną rozgrywką w nowych grach w rozdzielczości Full HD, w co najmniej średnich detalach graficznych. Ponadto, modele wyposażone w układ graficzny NVIDIA GeForce GTX 1060 pozwalają na komfortową zabawę w najwyższych detalach w rozdzielczości Full HD i 2K, będąc jednocześnie przepustką do korzystania z gogli wirtualnej rzeczywistości. Płyty główne komputerów wyposażone są w dwa złącza USB 3.0 i dwa złącza USB 2.0, pozwalające na podłączenie dowolnego sprzętu VR (Oculus Rift, HTC Vive i podobne).

O wydajność komputerów stacjonarnych Lenovo Legion Y520T, zamkniętych w stylowych obudowach z czerwonym podświetleniem, dbają procesory IntelCore 7. i 8. generacji. Gracze mogą obecnie wybierać pomiędzy wariantami z układami Intel Core i5-7400 oraz i7-7700. W połowie lutego w sprzedaży pojawi się także zestaw Y520 Tower z procesorem Intel Core i7-8700, oferującym najwyższą wydajność w grach i obróbce wideo (co docenią na pewno streamerzy i YouTuberzy).

Lenovo Legion, mając na uwadze indywidualne preferencje graczy, pozwala wybierać zarówno pomiędzy wariantami z układami graficznymi od firm AMD i NVIDIA. Do dyspozycji miłośników gier oddano modele AMD Radeon RX560, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti oraz najwydajniejszy NVIDIA GeForce GTX 1060. Komputery Lenovo Legion Y520 Tower pracują ponadto przy wykorzystaniu 16 GB pamięci RAM DDR4, którą użytkownik może zwiększyć samodzielnie nawet do 32 GB.

Zestaw dla gracza powinien oferować nie tylko dostatecznie dużą przestrzeń na dane, ale także gwarantować odpowiednio wysokie transfery plików. Gry, filmy, zdjęcia i inne pliki użytkownika w komputerach Lenovo Legion Y520T przechowywane są na pojemnych dyskach HDD zapewniających nawet 2 TB przestrzeni. Lenovo nie zapomniało o wyposażeniu komputerów w szybkie dyski SSD PCIe o pojemności 128 GB, na których instalowany jest system Windows 10 Home. Czas jego uruchamiania wynosi dzięki temu zaledwie od kilku do kilkunastu sekund. Dzięki opcjonalnej pamięci Intel Optane dyski HDD i SSD połączone mogą zostać w jeden wolumen i działać jeszcze wydajniej.

Jeśli w którymkolwiek momencie gracz zechce zmodyfikować swój sprzęt, zadanie to ułatwi mu poradnik Lenovo Upgrade Companion Guide. Komputer Lenovo Legion Y520 Tower pozwala na całkowicie beznarzędziową obsługę, a dzięki dołączonemu poradnikowi rozbudowy można w dowolnym czasie samodzielnie wymienić kartę graficzną, dyski i pamięć operacyjną.

Płynnie i bez lagów

Specjalnie z myślą o graczach wszystkie komputery Lenovo Legion Y520 Tower wyposażono także w karty sieciowe Realtek Dragon LAN. Podzespoły w inteligentny sposób zarządzają ruchem sieciowym w taki sposób, aby możliwe było równoczesne prowadzenie rozgrywki wieloosobowej bez najmniejszych opóźnień (lagów) oraz przesyłanie transmisji z rozgrywki na jeden z popularnych serwisów, takich jak na przykład Twitch.

Szybki i łatwy dostęp do informacji o systemie umożliwia oprogramowanie Lenovo Nerve Center, które pozwala na dostosowanie wszystkich ustawień - od oświetlenia, aż po priorytety ruchu sieciowego. Dzięki temu każdy może dopasować swój komputer do indywidualnych potrzeb.

Lenovo Entertainment Hub to z kolei łatwy dostęp do multimedialnej rozrywki z poziomu aplikacji Lenovo App Explorer. Gracze znajdą tam tysiące gier wyprodukowanych przez najpopularniejsze studia, dostępne na wyciągnięcie ręki. Z poziomu oprogramowania można kupować i grać w najnowsze tytuły, a nawet oglądać filmy VR!

Dzięki współpracy z firmą Microsoft na dyskach komputerów Lenovo Legion Y520 Tower znalazło się także oprogramowanie XBOX Play Anywhere. Pozwoli ono uzyskać dostępny do najciekawszych gier Microsoft Studios, przenosić zapisy gier, dodatki i osiągnięcia z innych komputerów, a także grać we wszystkie tytuły cyfrowe XBOX Play Anywhere ze swoimi znajomymi niezależnie od tego, z jakiej platformy korzystają.

Ceny i dostępność

Ceny zestawów Lenovo Legion Y520 Tower zaczynają się od 3799 złotych. Ponadto, wkrótce do sprzedaży w Polsce trafi nowy monitor Lenovo Y25f.