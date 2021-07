YouTube rozbudowuje funkcje dla streamerów

Przyciągnąć streamerów

YouTube umożliwi streamerom ograniczenie czatu tylko do osób subskrybujących kanał oraz włączanie ankiet wyświetlanych na bieżąco podczas transmisji. Widzowie będą zaś mogli wyciąć z live'a krótki klip zawierający co ciekawsze momenty i udostępnić go szerszej społeczności.

Ograniczanie czatu z pewnością pomoże moderatorom oraz zmniejszy liczbę tzw. rajdów – zdarzeń, podczas których grupa osób odwiedza prowadzącego transmisję wyłącznie po to, by krytykować, a często nawet hejtować jego kanał. Ankiety pozwolą streamerom zapytać widzów o opinię na konkretny temat – twórcy poznają przy tym szybko odpowiedź, zamiast mozolnie liczyć głosy „tak" i „nie" pojawiające się na czacie. Widzowie uzyskają większy wpływ na materiał – osobie prowadzącej transmisję łatwiej będzie otrzymać informację zwrotną na bieżąco oraz dostosować własne działania do tego, czego oczekuje widownia.

Déjà vu?

Klipy pozwolą streamerowi dotrzeć do większej liczby osób. Użytkownicy często nie mają czasu, by obejrzeć zapis kilkugodzinnej transmisji – krótkie, zabawne filmiki streszczą zawartośc oryginalnego streamu, prezentując jego najciekawsze momenty. Na razie YouTube umożliwia wyodrębnianie klipów jedynie w przypadku materiałów o grach, przygotowanych przez streamerów, którzy mają ponad tysiąc subskrypcji. Niebawem funkcja ma być jednak dostępna dla wszystkich.

Jeśli wydaje się Wam, że gdzieś już słyszeliście o podobnych opcjach, macie rację – wszystkie trzy zostały „pożyczone" z Twitcha. YouTube wyraźnie konkuruje z tym portalem jeśli chodzi o pozyskanie streamerów i liczy, że funkcje pozwolą przyciągnąć nowych twórców.

fot. Pixabay