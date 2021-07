YouTube z nową opcją monetyzacji

Wyrazy uznania

Portal YouTube ogłosił, że wprowadza nowy sposób zarabiania na własnej twórczości. Będzie to funkcja nazwana Super Thanks, czyli po prostu napiwki przyznawane ulubionym autorom. Każdy, kto zdecyduje się nagrodzić wybranego twórcę kwotą 2, 5, 10 lub 50 dolarów (takie progi cenowe przewiduje Google), poza udzieleniem wsparcia będzie mógł zostawić komentarz z animowanym obrazkiem. Obok wpisu pojawi się też ikonka z kwotą dotacji. Ma to ułatwić autorom nagrania rozpoznanie wspierających ich użytkowników i umożliwić szybszą odpowiedź na wpis.

Napiwki stopniowo pojawiają się w kolejnych państwach i można z nich korzystać na PC oraz w aplikacji YouTube'a. Serwis pobiera od nich prowizję, ale jej wielkość nie została ujawniona (prawdopodobnie jest to 30%). Co najważniejsze, demonetyzacja filmiku przez serwis (wyłączenie użytkownikowi możliwości zarabiania na reklamach) nie zablokuje możliwości korzystania z Super Thanks. O ile tylko nagranie nie będzie kwalifikowało się do usunięcia, użytkownik może na nim w taki sposób zarobić.

To ciąg dalszy zmian, jakie pojawiają się w ostatnim czasie w portalu. Google dodał też nowe funkcje przydatne streamerom, takie jak czaty oraz specjalne ankiety, ułatwiające interakcję z publicznością.

