YouTube zamknie niedochodowe konta

Koncern Google opublikował nowe zasady, które od 10 grudnia br. będą obowiązywać wszystkich użytkowników serwisu YouTube. Zdaniem firmy aktualizacja regulaminu nie wprowadza do niego znaczących zmian, lecz ma tylko „ułatwić zrozumienie warunków korzystania z usługi".

Redaktorzy serwisu Slashgear zwrócili jednak uwagę na to, że w opublikowanym dokumencie pojawił się termin „handlowej (lub komercyjnej) opłacalności utrzymywania konta użytkownika".

W sekcji „Terminations by YouTube for Service Changes" napisano, że „YouTube może zablokować dostęp do konta (...) według własnego uznania w sytuacji, gdy świadczenie usługi użytkownikowi nie jest już opłacalne z handlowego punktu widzenia".

fot. YouTube – Pixabay