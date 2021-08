YouTube zapowiada abonament Premium Lite

Tylko najważniejsza funkcja

Google w odpowiedzi na liczne głosy ze strony użytkowników ogłosił nową, tańszą wersję usługi YouTube Premium. Domyślny abonament na platformie YouTube oferuje dostęp usługi Music Premium, oglądania filmów w tle lub w trybie offline bądź z wyłączonym ekranem. Dla wielu odbiorców najważniejszą cechą subskrypcji jest jednak możliwość wyłączenia reklam. Te stały się w ostatnim czasie w serwisie YouTube bardzo częste, a Google zachęca licznymi banerami do wykupienia subskrypcji.

Odczuwalnie taniej

Wersja Lite powstała z myślą o osobach, które nie zamierzają płacić 12 euro (w Polsce jest to około 24 zł) za jedną funkcję. Tańsza odmiana abonamentu została wyceniona na 7 euro i jej aktywacja oznacza tylko wyłączenie reklam. Usługa na razie jest dostępna wyłącznie w wersji testowej, a obecną ceną nie należy się sugerować – Google stosuje w przypadku Polski bardziej atrakcyjny przelicznik. Gdyby był podobny do tego znanego z YouTube Premium, należałoby zapłacić ok. 14 zł.

fot. YouTube