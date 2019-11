YouTube znów zmienia wyświetlanie komentarzy w aplikacji

Od pewnego czasu YouTube eksperymentuje ze sposobem wyświetlania opinii pod filmami w aplikacji. Użytkownicy przyzwyczajeni do widoku komentarzy umieszczonych bezpośrednio poniżej nagrania zwrócili uwagę na to, że sekcja opinii społeczności YouTube'a jest integralną częścią platformy i ukrywanie komentarzy pod przyciskiem, który trzeba kliknąć, by je rozwinąć, mija się z celem.

YouTube uwzględnił uwagi internautów i stara się wprowadzić odpowiednie udogodnienia. Najnowsze zmiany polegają na ponownym umieszczeniu komentarzy pod filmem, czyli tam, gdzie były wcześniej – zaraz pod kategorią „co nowego". Na samej górze, tuż pod opisem filmu, wyświetlać się będą natomiast trzy najpopularniejsze opinie. Po ich kliknięciu zostaniemy przeniesieni do sekcji wszystkich komentarzy w apce, gdzie będzie można dodać także swoich kilka zdań do toczącej się dyskusji, nie przerywając oglądania filmu.

Dobór najpopularniejszych komentarzy nie będzie opierał się wyłącznie na liczbie reakcji, które wywołały. Wpisy zawierające ponad 140 znaków będą wykluczone z tej sekcji, tak samo jak komentarze zawierające linki i teksty reklamowe.

fot. StockSnap – Pixabay