Z konsoli na planszę

Milion dolarów w kilka dni

Warszawski zespół 11 Bit Studios doczeka się w przyszłym roku kolejnej adaptacji swojej gry. Wcześniej jako „gra bez prądu" wydano już This War of Mine. Natomiast w tym tygodniu wystartowała na Kickstarterze kampania zbiórki funduszy na planszówkę Frostpunk. Po niespełna godzinie zebrano środki potrzebne na jej wydanie. Projekt wsparło już ok. 8 tys. osób z całego świata. Twórcy zebrali ponad milion dolarów, a kampania potrwa jeszcze 20 dni.

Przenieś się do steampunkowego świata

Za projekt adaptacji gry 11 Bit Studios odpowiada polskie wydawnictwo Glass Cannon Unplugged. To ich pierwszy projekt. Autorem jest natomiast projektant planszówek Adam Kwapiński, który ma na swoim koncie już wiele międzynarodowych hitów. Tytuł ma trafić zarówno do wymagających fanów gier „bez prądu", jak i do weteranów Frostpunka, z myślą o których przygotowano wiele nowych wyzwań. Do rozgrywki będzie można zasiąść solo, ale przewidziana jest także opcja gry dla maksymalnie czterech graczy. Twórcy kampanii planują także przygotowanie specjalnej aplikacji, która umożliwi wspólną rozgrywkę na odległość.

Projekt można wesprzeć na Kickasterze. Minimalna wpłata to ok. 89 dolarów. Za ok 148 dolarów można otrzymać wersję Deluxe.

fot. Glass Cannon Unplugged