Z linii montażowej zjechało pierwsze europejskie ogniwo litowo-jonowe

Miało być w tym roku – i jest.

W północnej Szwecji w gigafabryce Northvolt we wtorek, 28 grudnia, rozpoczęto finalny etap wytwarzania ogniw litowo-jonowych. Dzień później producent pochwalił się pierwszymi gotowymi elementami.

Peter Carlsson, dyrektor generalny Northvolt, miał powiedzieć Reutersowi, że nowa szwedzka fabryka pokaże gotowe ogniwo jeszcze w tym roku „nawet jeśli oznacza to, że pierwsza bateria zostanie wyprodukowana w sylwestra".

Gigafabryka Northvolt to pierwsza tego typu inwestycja w Europie. Zajmuje się projektowaniem i produkcją akumulatorów. Wytworzone przez nią ogniwo ma kształt prostopałościanu, co powoduje, że nazywane jest ogniwem pryzmatycznym. Pierwsze elementy posłużą do dalszych testów i homologowania produktu.

W 2022 roku kontynuowana będzie rozbudowa gigafabryki. Wtedy też do klientów komercyjnych mają trafić pierwsze dostawy.

fot. Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0