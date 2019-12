Z robotem dookoła świata

Marek Kamiński wyrusza w podróż, na którą zabiera robota. W ten sposób podróżnik chce promować nowoczesne technologie i społeczną kryptowalutę. Wyprawa rozpocznie się w maju 2020 roku.

Podróżnik o swoim pomyśle mówi tak: – Przygotowuję podróż dookoła świata z robotem NOA oraz samochodem elektrycznym, w jej trakcie będę zbierał deklaracje, które w jakimś sensie zmienią świat.

Trasa podróży prowadzić będzie m.in. przez Londyn, Turcję, Iran, Indie czy Kanadę. Uruchomienie nowej, społecznej kryptowaluty będzie nie lada wyzwaniem dla podróżnika. – Społeczna kryptowaluta Power for Change będzie używana podczas wyprawy do tego, żeby finansować różne wydarzenia w krajach, które odwiedzimy – mówi Kamiński w wywiadzie dla Newserii. – Idea wprowadzenia tej kryptowaluty jest taka, że będzie ona platformą finansowania ciekawych inicjatyw lokalnych. Ta wyprawa jest eksperymentem, który się dzieje tu i teraz, ale mówi nam o tym, jak będzie wyglądać przyszłość – dodaje podróżnik.

Inteligentny robot NOA, który będzie kompanem Kamińskiego, ma motywować podróżnika do pracy i stanowić wsparcie. Będzie to swego rodzaju asystent podróżnika. Podróżnik planuje w ten sposób rozpropagować roboty-asystentów wśród osób samotnie podróżujących. Takie urządzenia mogą znacznie ułatwić przemieszczanie się i zwiększyć bezpieczeństwo osoby wybierającej się na wyprawę (np. powiadomić służby, gdyby podróżnikowi coś groziło). Markowi Kamińskiemu robot ma także pomagać w przeprowadzaniu wywiadów i zbieraniu danych na tematy związane z relacjami ludzie-roboty oraz podejściem człowieka do maszyn uzbrojonych w sztuczną inteligencję.

fot. Marek Kamiński (Facebook)