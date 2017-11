ZOWIE XL2411P – 144 Hz monitor dla e-sportu

20 stopniowa regulacja jaskrawości (nasycenia) kolorów - dostępna w menu ekranowym (OSD) pozwala na szybkie i powtarzalne ustawienie najlepszej jaskrawości (nasycenia) kolorów, dostosowanego do indywidualnych przyzwyczajeń i preferencji gracza.

Black eQualizer - funkcja „rozjaśnia" cienie czyli pozwala widzieć więcej szczegółów w ciemnych partiach np. pola walki nie powodując jednocześnie „wypalania" szczegółów w najjaśniejszych partiach obrazu. Daje to ogromną przewagę w grze.

Precyzyjne ustawienie położenia ekranu - XL2411 umożliwia precyzyjną regulację położenia ekranu w pionie w zakresie 130 mm. Regulacja pochylenia matrycy do przodu (5°) i do tyłu aż do 20°, w prawo i w lewo o 45° oraz obrót ekranu (pivot) do pozycji pionowej znakomicie ułatwiają dobór najlepszej pozycji ekranu.

Low Blue Light i Flicker-Free - w trosce o jak najmniejsze męczenie wzroku w monitorze zastosowano niemigoczące podświetlenie ekranu LED (Flicker-Free) i technologię ocieplenia obrazu (Low Blue Light) polegającego na usunięciu szkodliwej dla oczu niebiesko-fioletowej składowej widma. Efekty działania tych rozwiązań zauważalne są przy wielogodzinnej pracy lub graniu.