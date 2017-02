ZTE – pierwszy smartfon 5G

Osiągnąć prędkość 1Gb/s

Smartfon ZTE "Gigabit Phone", wyposażony jest w najnowszy processor firmy Qualcomm model Snapdragon 835 ze zintegrowanym modemem Snapdragon X16 LTE. Aby osiągnąć prędkość 1GB/s, co daje 10-krotny wzrost szybkości pobierania względem początków technologii LTE, konieczne było zastosowanie technologii jednoczesnego użycia (agregacji) wielu pasm, anten w standardzie 4x4 MIMO i modulację 256-QAM.

Dzięki wykorzystaniu technologii 5G lub Pre5 Giga+ smartfon ZTE "Gigabit Phone" może pobierać dane ponad 3-krotnie szybciej, niż w najpopularniejszym dzisiaj standardzie LTE Cat6. Jest to kamień milowy w dziedzinie rozwoju sieci i przybliża masowe wdrożenie technologii sieci 5-tej generacji.

ZTE jest przekonane, że szybkość pobierania 1GB/s stanie się standardem, między innymi dzięki systemom i sieciom 5-tej generacji przygotowanych przez biura rozwojowe ZTE. Choć teraz jest to trudne do wyobrażenia, ale podniesie to możliwości korzystania ze smartfonów w sieci na niewyobrażalne dzisiaj poziomy.

Prędkość, która zmieni życie - zapomnij o aplikacjach

Technologia pokazana w smartfonie "Gigabit Phone" zmieni nasze przyzwyczajenia w korzystaniu ze smartfona i pozwoli na popularyzację takich rozwiązań jak panoramiczne wirtualne wideo 360°. To jednak nie koniec możliwości! Dostęp do danych w chmurze nie będzie się różnił od danych zapisanych lokalnie. Czeka nas również wyższa jakość rozrywki, szybki dostęp do muzyki i filmów w najwyższej jakości oraz usługa „Instant Apps", która wyeliminuje potrzebę pobierania i instalowania aplikacji.

Skok jakościowy jaki niesie ze sobą smartfon „Gigabit Phone" nie tylko zrewolucjonizuje komunikację, ale jest ważnym fundamentem dla nowej ery mobilnej technologii 5G.