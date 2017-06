ZTE Blade A602 debiutuje w sieci Play

ZTE Blade A602 to propozycja dla miłośników wideo, Internetu, komunikatorów i wszelkich innych multimediów (np. e-booków) na "małym" ekranie. Unikalną cechą tego smartfonu jest tylny przycisk, który można dowolnie konfigurować. Nazwano go "Super przyciskiem". Przycisk ten można ustawiać dowolnie w zależności od swoich upodobań czy potrzeb - na przykład do uruchomiania aparatu, latarki czy wykonywania połączeń z przypisanym numerem. Inna reakcja telefonu może być na przyciśnięcie, podwójne przyciśnięcie lub przytrzymanie Super Przycisku.

Sercem ZTE Blade A602 jest czterordzeniowy procesor Mediatek MT6737 taktowany z częstotliwością 1.25 GHz, który współpracuje z 1GB pamięci RAM. Podzespoły, w połączeniu z baterią o pojemności 3000 mAh, pozwalają na długi czas działania bez konieczności poszukiwania ładowarki. Dodatkowo telefon wyposażono w tryb "Ultra oszczędzania energii", który daje nam możliwość pozostania w kontakcie z bliskimi nawet kiedy bateria zbliża się do całkowitego rozładowania. Tryb ten włącza się automatycznie lub można włączyć go ręcznie. ZTE Blade A602 zapewni cały dzień pracy, także przy intensywnym korzystaniu z multimediów, YouTube czy Facebooka.

ZTE Blade A602 posiada 16GB pamięci użytkownika. Pamięć tę zawsze można rozszerzyć za pomocą karty microSD.

Blade A602 dzięki obsłudze standardu 4G/LTE zapewnia błyskawiczne otwieranie stron internetowych i pobieranie danych. Koniec z przedłużającym ładowaniem się stron i powolnym pobieraniem aplikacji. Do komunikacji można także wykorzystać moduł Wi-Fi z funkcją hot-spotu oraz moduł Bluetooth 4.1.

Telefon działa pod kontrolą systemu Android w najnowszej wersji 7 Nougat. Aparat główny został wyposażony w matrycę o rozdzielczości 13 Mpx z szybkim AutoFocusem i diodą LED. Miłośnicy fotografii, którzy chcą wykonywać bardziej kreatywne zdjęcia mają do dyspozycji tryb manualny, pozwalający na zmianę wielu parametrów - od wartości ISO po czas otwarcia migawki czy czułość. W celu umożliwienia ustawiania ostrości na wybrane obiekty, aparat wyposażono w funkcję "Dotknij i zrób zdjęcie". Działanie tej funkcji polega na tym, że po wskazaniu palcem obiektu, telefon fokusuje się na ten obiekt i po ustawieniu optymalnej ostrości automatycznie wykonuje zdjęcie.

Nagrywanie filmów wideo realizowane jest w jakości HD 720p. Miłośnicy selfie mogą korzystać z przedniego aparatu z matrycą o rozdzielczości 5 Mpx.

ZTE Blade A602 dostępny będzie początkowo w kolorze stalowym z fakturą obudowy w stylu mocno drapanego aluminium.

Telefon dostępny jest w sieci Play w ofertach abonamentowych oraz prepaid już od 1 zł.

Wydajność:

System operacyjny Android 7.0 Nougat

Procesor Mediatek MT6737, 4 rdzenie 64-bit 1.25GHz

1GB pamięci RAM, 16GB pamięci użytkownika, czytnik kart microSD do 128 GB

Dźwięk:

Technologia podbicia basów w słuchawkach

Wbudowany głośnik

Złącze słuchawkowe 3.5mm

Wysokiej jakości słuchawki w standardowym zestawie

Transmisja danych:

LTE kategorii 4 (do 150/50Mb/s), HSPA+ DC (do 42Mb/s), WCDMA, EDGE Wi-Fi: 802.11b/g/n; Bluetooth 4.1

Jednoczesna obsługa dwóch kart SIM - Dual SIM

Odbiornik GPS

Złącze microUSB 2.0

Ekran:

5.5 cali, TFT z technologią IPS

Rozdzielczość HD 720x1280

Fotografia:

Główny aparat: 13 Mpix, Szybki AutoFocus, lampa doświetlająca LED

Nagrywanie wideo HD 720p

Rozbudowany tryb manualny - możliwość ręcznego ustawienia parametrów: Jasność, ISO, Balans bieli, Punkt ostrości i Szybkość migawki

Funkcja "Dotknij i zrób zdjęcie" - wybór palcem obiektu, na którym ma być ustawiona ostrość i automatyczne wykonanie zdjęcia jak tylko optymalna ostrość zostanie ustawiona na tym obiekcie.

Przedni aparat: 5 Mpix,

Bateria: 3000 mAh, niewymienna.