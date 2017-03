Zakrzywiony monitor PHILIPS w rozsądnej cenie

Dobry kontrast i żywe kolory

PHILIPS sięgnął tu po matrycę VA o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli i szerokich kątach widzenia, oferującą dobry współczynnik kontrastu 3000:1 oraz żywe kolory. Wykorzystanie technologii Ultra Wide-Color pozwoliło osiągnąć gamut na poziomie 130% przestrzeni sRGB (104% NTSC), co sprawia, że monitor wyjątkowo dobrze nadaje się do zastosowań multimedialnych. Wyświetlane na nim zdjęcia i filmy będą prezentować się bardziej naturalnie niż na popularnych urządzeniach z matrycami o pokryciu 99% sRGB (72% NTSC). Przekątna ekranu w przypadku modelu 278E8QJAB wynosi 27 cali, a promień zakrzywienia matrycy to 1800 mm.

Zakrzywione 27 cali do domu

PHILIPS 278E8QJAB jest dedykowany dla osób poszukujących uniwersalnego monitora do zastosowań domowych. Docenią go użytkownicy, którzy poza parametrami technicznymi przywiązują również uwagę do wyglądu urządzenia stojącego w centralnym miejscu na biurku. Konstrukcja tego modelu ma cienki profil i opiera się na aluminiowej stopce. Monitor waży zaledwie 4,8 kg.

Bogata gama kolorów daje większe możliwości przy amatorskiej obróbce fotografii oraz materiałów wideo. Model 278E8QJAB wyposażony został w rozwiązanie Flicker-free ograniczające migotanie ekranu oraz tryb pracy LowBlue z redukcją męczącego wzrok niebieskiego światła. Gracze docenią głębszą imersję podczas rozrywki dzięki zakrzywionej matrycy i wsparciu dla technologii Adaptive-Sync.

Monitor wyposażony został w pełen komplet złączy: VGA, HDMI oraz DisplayPort. Dodatkowo oferuje dwa zbudowane głośniki stereo o mocy 3 W każdy i gniazdo słuchawkowe. Obsługa urządzenia jest wyjątkowo prosta dzięki menu ekranowemu, po którym użytkownik porusza się za pomocą przypominającego joystick przełącznika EasySelect.

PHILIPS 278E8QJAB pojawi się w sprzedaży w marcu. Sugerowana przez producenta cena detaliczna monitora wynosi 1189 zł.