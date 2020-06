Zakupy przez Instagram

Kolejny kanał sprzedaży

Możliwość kupowania produktów na Instagramie nie jest niczym nowym. Służą do tego m.in. posty sprzedażowe, które – jeżeli są dobrze przygotowane – docierają do olbrzymiej rzeszy odbiorców. Codziennie ponad 200 mln użytkowników odwiedza bowiem co najmniej jeden profil biznesowy.

Teraz Instagram chce dać kolejne narzędzie do prezentacji i promocji produktów za pośrednictwem profili. Bez wątpienia będzie to dobre posunięcie, szczególnie w sytuacji wciąż trwającej pandemii, która sprawia, że w niektórych krajach sklepy stacjonarne są nadal zamknięte.

Sprzedaż nie dla wszystkich

Do nowego programu sprzedażowego Instagrama jednak nie zostaną dopuszczeni wszyscy. Firma opracowała wymagania kwalifikacyjne, które będą musieli spełnić zainteresowani przedsiębiorcy.

Co ważne, sprzedawcy będą musieli oznaczać oferowane produkty na jednym prowadzonym przez siebie profilu, tak by klienci mieli spójny obraz marki i mogli robić bezpieczne zakupy.

fot. Freestocks – Pixabay