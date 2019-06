Zalman – nowoczesny system chłodzenia

Chociaż tzw. ekstremalny overclocking, z użyciem ciekłego azotu czy suchego lodu jest bardzo efektowny, jednakże nie tak wygląda najbardziej popularna forma podkręcania. Najczęściej, gdy mowa o overclockingu, mówimy raczej o tym domowym - realizowanym na dobrych układach chłodzących powietrzem, nie wykraczającym daleko poza domyślne ustawienia procesora. Jednak te dodatkowe 300-400 MHz czasem potrafi decydować np. o osiągnięciu pełnych 60 FPS w grze albo wygodniejszej pracy z obróbką wideo. Do takiego właśnie overclockingu producenci, w tym południowokoreański Zalman tworzą układy chłodzenia powietrzem o nieco większych niż w przypadku stockowych coolerów gabarytach. Doskonały przykład to Zalman CNPS9X Optima.

Aluminiowa podstawa CNPS9X Optima przecięta jest czterema heat-pipe'ami prowadzącymi wprost do dużego radiatora. W przeciwieństwie do wielu obecnych na rynku rozwiązań, tutaj producent zdecydował się na bezpośredni kontakt ciepłowodów z IHS'em procesora. To przyspiesza transfer termiczny, a tym samym zwiększa wydajność CNPS9X Optima. Zastosowany tu radiator, dzięki gęstemu użebrowaniu, odprowadza ciepło skutecznie, a tym samym pozwala całemu układowi pracować z procesorami o TDP nawet 180 W.

Ruchem powietrza kieruje tu wentylator o średnicy 120 mm, obracający się z prędkością do 1500 rpm. Całość, mimo wydajnego działania, zachowuje się bardzo cicho. 26 dB to naprawdę niewiele. Tzw. szum tła w mieszkaniu w dużym mieście zwykle przekracza 30 dB.

Cena chłodzenia Zalman CNPS9X Optima to 99 zł.