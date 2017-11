Zalman ZM-K350M – wszystko pod ręką

Kształty klawiatury Zalman ZM-K350M są proste, a jednocześnie wydają się pasować do każdego środowiska pracy. Produkt wykonano z czarnego tworzywa. Oryginalności dodają jej dodatkowe klawisze uruchamiające wybrane programy oraz ułatwiające dostęp do różnych funkcji systemu. Nieco kanciasta stylistyka może się podobać, zwłaszcza jeśli na biurku pojawi się w towarzystwie podobnie wyglądającej myszy.

Dodatkowe możliwości

Istotną cechą tej klawiatury są wspomniane już dodatkowe przyciski, skrótowo określane jako multimedialne. Z lewej strony są to klawisze „Mój Komputer", „Kalkulator", „Home" oraz „Poczta". Z prawej natomiast mamy już bardziej multimedialne funkcje: „Play/Pause" oraz trzy przyciski odpowiadające za regulację i wyciszenie dźwięku.

Głośność, profil i trwałość klawiszy

Ponieważ klawiatura Zalman ZM-K350M to model membranowy, praca na niej jest dość cicha. Skok klawiszy można określić jako średni, chociaż przez to iż są one dość mocno schowane wewnątrz obudowy, sprawiają wrażenie niskich. Jak na tę półkę cenową bardzo dobrze prezentuje się trwałość klawiszy. Według deklaracji producenta każdy z nich zniesie aż 10 milionów przyciśnięć.

Produkt jest dostępny na rynku w cenie ok. 35 zł