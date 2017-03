Zalman: szyfrowana kieszeń na dysk

VE500 wyposażono w złącze USB 3.0, które ma zapewnić błyskawiczny transfer danych między kieszenią a komputerem. Dodatkowo dysk posiada 32 bitowy mikroprocesor z wbudowaną statyczną pamięcią SRAM i algorytm szyfrujący AES 256 bit dla bezpieczeństwa plików.

Zalman chciał, by jego produkt był przyjazny dla użytkownika i bezproblemowy do przenoszenia. Stąd kompaktowe rozmiary VE500 i dołączone do zestawu etui. Producent zadbał też o łatwą obsługę kieszeni: urządzeniem steruje się przy pomocy ekranu dotykowego, natomiast informacje o stanie sprzętu wyświetlane są na ekranie LCD.

Jednak VE500 służy nie tylko do przechowywania danych. Dzięki technologii Virtual ODD, urządzenie Zalmana może zmienić się w zewnętrzny napęd CD-ROM, DVD-ROM lub Blu-ray, umożliwiający też instalowanie plików ISO.

Zalman VE500 kosztuje około 230 zł.