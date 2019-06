Zalman wprowadza nowe zasilacze LX II

Seria Zalman LX II to trzy modele: ZM500-LX II, ZM600-LX II oraz ZM700-LX II. Każdy z nich dysponuje aktywnym PFC o maksymalnym współczynniku mocy 99% co zapewnia wysoką efektywność energetyczną. Tym samym system pracuje stabilnie, ciszej i wydziela przy tym mniej ciepła. Do tego wyposażono je w kondensator wytrzymujący wysokie temperatury nawet powyżej 100 stopni Celsjusza. Każda z pojedynczych linii zasilaczy Zalman LX II cechuje się wysoką, 92-procentową sprawnością.

To jednak nie koniec ekonomicznych, ale i ekologicznych zalet nowych produktów południowokoreańskiej firmy. Zasilacze Zalman LX II w stanie gotowości, a więc gdy komputer nie jest włączony, pobierają poniżej 1 W.

Do chłodzenia wnętrza LX II Zalman zastosował ciche, 120 milimetrowe wentylatory bazujące na łożyskach ślizgowych. Przewody zasilaczy z nowej serii Zalmana umieszczono w oplotach. Dzięki temu łatwiej jest ułożyć je wewnątrz obudowy.

Ceny zasilaczy LX II zaczynają się od 169 zł.