Zamarznięte szyby kontra zdalne ogrzewanie

Urządzenie Webasto nie tylko pozwala odpowiednio wcześnie nagrzać nasz pojazd, ale też oddaje nam do dyspozycji kilka możliwości sterowania.



Jednym z nich jest kontroler MultiControl, który umożliwia zaprogramowanie trzech czasów załączenia ogrzewania w ciągu dnia, a jego obsługa odbywa się za pomocą jednego przycisku. Samo urządzenie można zamontować w samochodzie bez wiercenia i niszczenia tapicerki, a na ekranie ciekłokrystalicznym wyświetlane są wszystkie parametry pracy ogrzewania.

Bardziej zaawansowanym sposobem na sterowanie ogrzewaniem postojowym jest system zdalnego sterowania. Urządzenie można uruchomić z odległości 1000 metrów. Dla przykładu - "pilot" Telestart T100 HTM jest wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny, a obsługa ogrzewania postojowego odbywa się poprzez cztery przyciski. Dzięki tym ostatnim można nie tylko włączyć i wyłączyć ogrzewanie, ale również zmienić stopień komfortu, temperaturę, czas pracy oraz tryb działania na ogrzewanie lub wentylację. Co więcej, kierowca wcale nie musi szacować ile czasu zajmie ogrzewanie samochodu. Wystarczy podać czas odjazdu, a resztą zajmie się komputer.



Jeszcze innym rozwiązaniem sterowania ogrzewaniem postojowym jest możliwość skorzystania z telefonu komórkowego wyposażonego w system Android lub iOS. Dzięki Thermo Call można sterować ogrzewaniem postojowym praktycznie z każdego miejsca i w dowolnym momencie. Przy pomocy aplikacji można więc nie tylko włączyć i wyłączyć cały system, ale również wybrać pomiędzy trybami ogrzewania, wentylacji i automatycznym. Oprogramowanie pozwoli również na wybranie czasu pracy, sprawdzenie aktualnego statusu pracy, a nawet pomoże w sprawdzeniu pogody.



Aplikacja umożliwia ustawienie przypomnień - dzięki temu w określone przez kierowcę dni będzie on otrzymywać wiadomości lub SMS-y przypominające o aktywowaniu ogrzewania postojowego. Co więcej, również i w tym przypadku oddano do dyspozycji funkcję Heat Time Management. Dzięki niej ogrzewanie włącza się automatycznie w odniesieniu do godziny odjazdu samochodu.