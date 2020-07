Ze sztuczną inteligencją porozmawiasz o muzyce

Interakcja z SI

Firma IBM wraz z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach (NOSPR) uruchomiły ciekawy projekt o nazwie NOSPR AI. Wykorzystując IBM Watson Assistans i chmurę IBM, sztuczna inteligencja (SI) potrafi prowadzić rozmowy o muzyce klasycznej z użytkownikami, i to w czasie rzeczywistym. Odpowiedzi udziela w języku polskim.

Do końca 2020 r. na platformie ai.nospr.org.pl można podpytywać sztuczną inteligencję o kwestie dotyczące muzyki klasycznej i otrzymywać natychmiastową odpowiedź, jednocześnie przenosząc się do wirtualnej sali koncertowej katowickiej NOSPR.

Pytaj i słuchaj

Na platformie można zadawać pytania głosowo i pisemnie, słuchając interpretacji utworów „Ognistego Ptaka" Igora Strawińskiego i „Karnawału Zwierząt" Camille'a Saint-Saënsa w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. NOSPR AI opowie, co kompozytor chciał wyrazić przez dany utwór, jaki instrument gra partię solową albo, na przykład, ile waży fortepian.

IBM i NOSPR chcą rozbudować to narzędzie w kolejnych latach.

Wyjątkowa okazja

W ramach projektu NOSPR AI w sieci zostały udostępnione rzadko publikowane nagrania audiowizualne NOSPR. Teraz można ich posłuchać jako inspiracji do rozmowy ze sztuczną inteligencją o świecie dźwięków. Projekt daje muzyce klasycznej dodatkowy „głos" – ukazując ją jako żywą część kultury, na którą nie trzeba patrzeć przez pryzmat utartych schematów. Po raz pierwszy staje się ona zjawiskiem, o którym można swobodnie dyskutować.

Trening SI

Uruchomienie projektu poprzedzono testami jakościowymi. Prowadziły je zespoły projektowe IBM i NOSPR. W treningu inicjalnym w ciągu niecałych 3 tygodni zebrano 9 tys. pytań.

Na kolejnym etapie baza wiedzy została wykorzystana do trenowania sztucznej inteligencji IBM Watson Assistant, na której oparty jest NOSPR AI, pod kątem uzyskania najlepszych odpowiedzi na pytania. Wszystko zaprojektowano w taki sposób, by po uruchomieniu produkcyjnym możliwe było „douczanie" SI. Dzięki wykorzystaniu chmury publicznej IBM do przechowywania tysięcy danych tworzących bazę wiedzy możliwe jest ciągłe podnoszenie jakości i dokładności udzielanych odpowiedzi.

Ścisła współpraca

Projekt NOSPR AI jest zwieńczeniem trwającej blisko rok współpracy zespołu IBM Services z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach i ekspertami świata muzyki klasycznej, grupą IT z Fujitsu Technology Solutions, a także uczniami szkół zrzeszonych w programie P-TECH. Zespół IBM Services był odpowiedzialny za budowę narzędzia, utrzymanie i rozwój aplikacji w chmurze publicznej IBM oraz szkolenie wirtualnego NOSPR AI w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania w języku polskim.

fot. NOSPRai