ZeTime - smartwatche hybrydowe marki MyKronoz

Kiedyś właściwie wszyscy nosiliśmy zegarki. Wiele spośród "dzieci lat 90" pamięta, że dwie i pół dekady temu to właśnie mający wiele funkcji zegarek był obiektem westchnień szkolnych miłośników technologicznych gadżetów. Wyparte przez telefony komórkowe, sprowadzone właściwie do roli funkcjonalnej biżuterii zegarki coraz rzadziej pojawiały się na naszych nadgarstkach. Do chwili, kiedy pojawiły się pierwsze smartwatche. Te jednak są urządzeniami wyposażonymi w znacznie bogatszą funkcjonalność. Tym samym do niedawna tradycyjne zegarki i smartwatche funkcjonowały zupełnie obok siebie

MyKronoz wprowadzając do swojej oferty linię ZeTime połączył te dwa światy. Inteligentne zegarki ZeTime, ZeTime Premium oraz ZeTime Elite posiadają, poza wyświetlaczem, jeszcze jedną metodę informowania właściciela: wskazówki. Te, kiedy korzystamy z urządzenia jak z typowego smartwatcha, rozsuwają się na godzinę 14:45 (czyli obie wskazówki są w poziomej linii prostej), by nie blokować ekranu.

Jako tradycyjne zegarki działają jeszcze długo po tym, jak na funkcjonowanie pozostałych funkcji urządzenia zabraknie energii w akumulatorze. 30 dni - na tyle pozwala bateria. Zachowanie podstawowej funkcjonalności przez tak długi czas to niewątpliwa zaleta wobec typowych smartwatchy.



Hybrydowe modele z linii ZeTime także designem przypominają standardowe, klasyczne zegarki niż smartwatche. Te ostatnie często bowiem wyglądają trochę jak zabawki, niż poważne urządzenia pasujące raczej do bluzy z kapturem niż do garnituru. Wszystkie trzy ZeTime'y są zdecydowanie bardziej spokojne stylistycznie.

Możliwości smartwatchy hybrydowych są de facto rozszerzeniem tego, co oferują zwykłe "inteligentne zegarki". Łączą się ze smartfonem, przekazując podstawowe informacje o powiadomieniach i połączeniach telefonicznych, umożliwiają zdalne sterowanie aparatem fotograficznym, mierzą liczbę kroków, przebyty dystans czy spalone w tym czasie kalorie. Pozwalają też na kontrolowanie muzyki słuchanej na smartfonie czy znalezienie go, gdy ten zapodzieje się gdzieś w mieszkaniu lub biurze. Po upływie 3 dni, kiedy rozładuje się ich główna bateria, stają się po prostu zegarkami.