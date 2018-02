ZeTime Premium - smartwatch z prawdziwymi wskazówkami

Trochę nowego, trochę starego

Koperta ze stali nierdzewnej, skórzany pasek, nowoczesne, ale jednocześnie stonowane wzornictwo. ZeTime Premium z pewnością wyróżnia się w tłumie plastikowo-gumowych smartwatchy. Wyróżnia go jeszcze coś: wskazówki. Dla niektórych relikt przeszłości, dla innych element bez którego nie ma prawdziwego zegarka. W ZeTime Premium znajdziemy bowiem normalny mechanizm znany z bardziej tradycyjnych zegarków.

Przemyślane połączenie

Producent zdołał zmieścić w urządzeniu dwa, zdawałoby się różne elementy: tradycyjny zegarek ze wskazówkami oraz nowoczesny smartwatch. Czy te dwa urządzenia w jednym aby sobie nawzajem nie przeszkadzają? Okazuje się, że jest metoda na to by je połączyć. W wyświetlaczu ZeTime Premium znajduje się niewielki otwór, przez który przechodzi oś dla wskazówek. Te z kolei, kiedy tylko zdecydujemy się skorzystać z ekranu dotykowego, ustawią się w poziomej pozycji tak, by nie blokować elementów UI smartwatcha. Po skończonej operacji wrócą na właściwe miejsce. Warstwa odpowiadająca za obsługę dotykową znajduje się tu ponad wskazówkami, tuż pod szafirowym szkłem. W efekcie wskazówki zupełnie nie przeszkadzają w obsłudze. Zapewniają jednak, poza efektownym wyglądem, jedną istotną cechę ZeTime Premium.

30 dni na baterii?

To czas pracy na baterii. O ile funkcje czysto cyfrowe, takie jak śledzenie aktywności, łączność z telefonem, wyświetlanie powiadomień czy sterowanie odtwarzaniem muzyki przestaną działać po około 3 dniach z dala od ładowarki, o tyle wskazówki nie przestaną pokazywać właściwej godziny przez 30 dni.

Liczne możliwości

Smartwatch MyKronoz ZeTime Premium posiada, jak na prawdziwy smartwatch przystało, szeroki wachlarz możliwości. Może śledzić naszą aktywność fizyczną będąc wyśmienitym kompanem przy bieganiu, pokaże spalone kalorie, a w nocy będzie monitorował nasz sen. Smartwatch poinformuje także o nadchodzących wydarzeniach, pokaże powiadomienia z telefonu i pozwoli sterować muzyką. ZeTime Premium jest również wodoodporny.

Dwie wersje, wiele odmian

MyKronoz ZeTime Premium powstał dzięki akcji na Kickstarterze w dwóch wersjach: pełnowymiarowej oraz odrobinę mniejszej (Petite). To dobry ruch ze strony producenta, gdyż wiele smartwatchy jest odrzucanych m.in. ze względu na zbyt duże gabaryty.

MyKronoz ZeTime Premium jest dostępny na rynku w cenie ok. 820 zł.