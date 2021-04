Zmarł Charles Geschke, twórca formatu PDF

Cichy bohater

Firma Adobe poinformowała na swoim profilu w serwisie Twitter, że w wieku 81 lat w San Francisco zmarł Charles Geschke. Być może nie jest on tak powszechnie znany jak Steve Jobs czy Bill Gates (głównie ze względu na wycofanie się z branży w ostatnich latach), ale nie zmienia to faktu, że na stałe zapisał się na kartach technologicznej historii. Z jego największego osiągnięcia, jakim jest format pliku PDF, wiele osób korzysta codziennie.

Bez pomocy

Geschke nie tylko opracował popularny format dokumentów. Był on także jednym z założycieli firmy Adobe, obok Johna Warnocka, którego poznał podczas krótkiego okresu pracy w firmie Xerox. Obaj postanowili powołać do życia własną spółkę, ponieważ ówczesny pracodawca nie był zainteresowany ich pomysłami technologii graficznego sterowania wydrukami. Geschke pracował na stanowisku prezesa Adobe do 2000 roku.

Fot. Adobe