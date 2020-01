Zmiany w publikowaniu treści na platformie Instant Articles

Instant Articles wprowadzono do użytku w 2015 roku. Platforma miała pomóc wydawcom i autorom zwiększyć zasięg ich dzieł dzięki wykorzystaniu Facebooka. Z biegiem czasu koncern Zuckerberga postarał się o kilka ulepszeń w obsłudze platformy Instant Articles: została ona otwarta dla wszystkich, zwiększono szybkość ładowania artykułów na serwer oraz ich odczytu, ulepszono też sposób prezentacji. A wszystko to dla wygody czytelników korzystających z urządzeń mobilnych. Mimo wprowadzanych zmian twórcy uważali, że na korzystaniu z możliwości platformy najwięcej zyskuje sam Facebook. Koncern Zuckerberga wyszedł więc naprzeciw ich oczekiwaniom i wprowadził możliwość pobierania opłat za udostępniane treści. Wydawcy mogą dowolnie dostosować model finansowy i oferować różne rodzaje subskrypcji dla czytelników, przy czym Facebook nie pobiera od tego prowizji.

Obecnie koncern zapowiedział kolejne zmiany dotyczące platformy. Aby pomóc w zrobieniu kolejnego kroku wydawcom, którzy od czasu dołączenia do Instant Articles znajdują się w punkcie wyjścia, Facebook wdrożył opcje „powrotu do obiegu" i nawigacji – artykuły mają w stopce odnośniki pozwalające ponownie udostępnić treści, przenieść się do innych wydań twórcy lub skomentować część wątku. Ponadto istnieje możliwość zapisania artykułu do późniejszego odczytu, doszły też nowe formy subskrypcji płatnych treści.

Facebook pracuje także nad wdrożeniem na platformie specjalnie dostosowanej do wydawców sekcji reklam oraz połączeniem Instant Articles z Historiami na Facebooku. Wszystkie te zabiegi mają umożliwić twórcom dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców. Wiele z nich wymaga czasu, więc dalszych informacji na temat wprowadzania poszczególnych opcji możemy się spodziewać w kolejnych miesiącach 2020 roku.

fot. Facebook