Znamy datę premiery Galaxy Note 9

Zgodnie z ustalonym od lat cyklem wydawniczym, Samsung zaprezentuje flagowy phablet Galaxy Note 9 podczas specjalnej konferencji, która odbędzie się już 9 sierpnia w Nowym Jorku. Koreański producent rozesłał oficjalne zaproszenie do mediów i wygląda na to, że cała sprawa jest już oficjalne potwierdzona.

Samo wydarzenie związane z premierą ma rozpocząć się o godzinie 16 polskiego czasu.

Na ten moment nie wiadomo do końca, czego można się spodziewać. Przecieki wskazują na to, iż model Galaxy Note 9 będzie bardzo podobny do ubiegłorocznego Galaxy Note 8 - sam flagowiec ma doczekać się zaledwie kilku ulepszeń względem poprzednika.

Największą tajemnicą pozostaje jednak finalna cena, jaką trzeba będzie zapłacić za ten sprzęt.