Znamy już specyfikację smartfonów Google Pixel 4 i 4 XL

Choć do premiery nowych smartfonów Google Pixel 4 i 4 XL został jeszcze tydzień, już teraz poznaliśmy ich specyfikację. Wszystko za sprawą kanadyjskiego sklepu Best Buy, który chyba nieco za wcześnie umożliwił zamówienia przedpremierowe. W zasadzie potwierdziły one tylko informacje o specyfikacji obu modeli, która wcześniej pojawiła się w wielu doniesieniach.

Zacznijmy od Pixela 4. Smartfon został wyposażony w 5,7-calowy ekran OLED w technologii Smooth Display o rodzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz. W środku znajduje się 8-rdzeniowy Snapdragon 855 z układem graficznym Adreno 640 oraz 6 GB pamięci RAM. Na przednim panelu znajdziemy kamerkę do selfie (8 Mpix).

Natomiast aparat na pleckach jest wyposażony w dwa obiektywy (12 Mpix i 16 Mpix) oraz diodę LED. Potwierdzono zgodność urządzenia ze wszystkimi najnowszymi standardami: Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC oraz GPS/GLONASS (rosyjski system nawigacyjny podobny do GPS). Telefon kupimy w wersji z 64 lub 128 GB pamięci. Gniazdo ładowania to USB-C; firma zrezygnowała za to z minijacka.

Droższa wersja 4 XL różni się od podstawowej większą przekątną ekranu (6,23 cala) oraz pojemnością akumulatora (3700 mAh przy 2800 mAh w słabszej wersji). Obydwa telefony pracują oczywiście pod kontrolą Androida 10.

Google podjął kontrowersyjną decyzję, że dongle pozwalający podłączyć słuchawki z gniazdem minijack znajdzie się w zestawie tylko w przypadku zakupu droższego modelu.

Orientacyjne ceny po przeliczeniu z dolarów kanadyjskich prezentują się następująco:

• Pixel 4 64 GB – ok. 3100 zł,

• Pixel 4 128 GB – ok. 3540 zł,

• Pixel 4 XL 64 GB – ok. 3540 zł,

• Pixel 4 XL 128 GB – ok. 4000 zł.

fot. Google