Zostań alchemikiem i wyczaruj sobie cydr

Uważne warzenie

Jeśli kiedykolwiek marzyło się wam, aby podjąć próbę samodzielnego przygotowania cydru czy wina, ten gadżet wam pomoże. ALCHEMA została zaprojektowana tak, aby w krótkim czasie uwarzyć cydr czy miód pitny. Dzięki wykorzystanej w urządzeniu technice, trunki będą gotowe mniej więcej w ciągu 2 tygodni.

Mały, ale wariat

Niewielkich rozmiarów sprzęt przypomina ekspres do kawy czy robota kuchennego. Do uwarzenia w nim trunku nie potrzeba wcześniejszego doświadczenia z przygotowywaniem alkoholi. Wraz z urządzeniem użytkownik otrzymuje dostęp do specjalnej aplikacji, za pomocą której krok po kroku dowie się, jakie składniki dodać, kiedy zakończy się fermentacja i jak ustawić aparaturę

Na zdrowie!

Zanim posiadacz sprzętu będzie mógł wypić spreparowany przez siebie miód pitny, cydr czy wino, musi uzbroić się w cierpliwość. Warzenie za pomocą ALCHEMY trwa około dwa tygodnie. To i tak krócej niż podczas tradycyjnego warzenia. Dodatkowo ALCHEMA została zaprojektowana tak, aby wyeliminować problemy związane z pędzeniem alkoholu. Tak więc ogranicza zanieczyszczenie bakteriami dzięki środkowi dezynfekcyjnemu oraz ma zawór zabezpieczająco-odpowietrzający, dzięki któremu urządzenie nie wybuchnie, gdy gaz podczas fermentacji wytwarza się za szybko.

Aplikacja przeprowadzi przez proces warzenia z wykorzystaniem gotowych przepisów na ulubione alkohole, ale pomoże też samodzielnie dobrać proporcje tak, aby uzyskać napój o odpowiednich walorach smakowych.

fot. Alchema