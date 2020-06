Zrelaksuj się z aplikacją Zen Radio

Bądź spokojny.

Stresujący tryb życia? Medytowanie i relaks na co dzień? Aplikacja Zen Radio może się przydać każdemu niezależnie od sposobu spędzania czasu. To program, który zawiera 35 kanałów muzycznych odpowiednich do medytowania, zabiegów SPA, zmniejszania lęków i niepokoju czy pomocy w zasypianiu.

Szerokie spektrum relaksujących dźwięków pomaga wyzwolić się ze stresu i przejść z lepszym nastrojem do kolejnych zajęć. Wybrane kanały zaproponowane w aplikacji to „Skupienie", „Głęboka koncentracja", „Relaks dla ciężarnej", „Natura" czy po prostu „Medytacja".

Zaopiekuj się sobą

Oprócz kanałów, które mają wspierać odpoczynek lub ćwiczenia, aplikacja zapewnia też np. opcję przełączenia muzyki poprzez Android Auto, strumieniowanie w tle, kontrolę audio przy zablokowanym ekranie, timer zasypiania oraz opcję filtrowania utworów na podstawie swoich upodobań. Utwory można oceniać, a ulubione dźwięki – udostępniać. Wybrane stacje radiowe można łatwo dodawać do katalogu na później, aby mieć do nich szybszy dostęp. W ustawieniach aplikacji jakość odsłuchu da się dostosować do używanego łącza.

Po pobraniu Zen Radio należy założyć konto i się zalogować – poprzez podanie e-maila albo sparowanie aplikacji z kontem na Facebooku lub kontem Google. Następnie można od razu przystąpić do eksploracji apki i odsłuchiwania wybranych ścieżek dźwiękowych. Podstawowy plan słuchania jest bezpłatny, można jednak zdecydować się także na wersję abonamentu: miesięcznego lub rocznego.

Różnica między planem bezpłatnym a płatnym jest dość typowa: wykupienie abonamentu zwiększa jakość muzyki, a także usuwa z aplikacji reklamy. Zainteresowani planem premium mogą go przez miesiąc testować za darmo. Aplikację można pobrać w Google Play.

fot. Google Play