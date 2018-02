Zyxel prezentuje system NebulaFlexTM

NebulaFlexTM zapewnia elastyczność w zakresie wdrażania przy jednoczesnym obniżeniu kosztów sprzętu i oprogramowania. System obsługuje trzy bezprzewodowe punkty dostępowe marki Zyxel: NWA1123-AC HD, NWA1123-AC PRO i NWA1123-ACv2 z oprogramowaniem w wersji 5.20 lub nowszym.

Zarządzanie poprzez chmurę czy lokalnie - a może tak i tak?

Zarządzanie niezależnymi punktami dostępowymi jest proste i idealnie pasuje do każdego niewielkiego obszaru, w którym tylko kilka punktów dostępowych zapewnia wystarczający zasięg sieci bezprzewodowej. Prostota, nieograniczona skalowalność i bogate w funkcje zarządzania sprawiają, że klienci biznesowi coraz częściej wybierają technologię chmury.

Dzięki hybrydowym punktom dostępowym, firmy mają swobodę wyboru, który tryb pracy będzie najlepiej dopasowany do warunków danego wdrożenia. Użytkownicy mogą swobodnie przenieść zarządzanie do chmury w dowolnym momencie, bez konieczności zastępowania istniejących inwestycji sieciowych lub zakupu dodatkowych kontrolerów sprzętowych czy oprogramowania. Klienci, którzy posiadają punkty dostępowe marki Zyxel i chcą korzystać z systemu NebulaFlexTM, mogą pobrać bezpłatną aktualizację oprogramowania i korzystać z rozwiązania.

Zrób krok naprzód dzięki systemowi Nebula

System Nebula jest idealny dla firm nieposiadających zaawansowanej wiedzy technicznej, zasobów do zarządzania siecią oraz takich, których biura znajdują się w różnych lokalizacjach. Zyxel Nebula to rozwiązanie do zarządzania siecią w 100% oparte na chmurze. W sposób łatwy i zdalny, za pomocą jednego panelu zarządzania - Nebula Control Center (NCC), umożliwia zarządzanie wszystkimi urządzeniami przewodowymi, bezprzewodowymi i zabezpieczającymi.

Użytkownicy hybrydowych punktów dostępowych będą mogli czerpać korzyści z systemu Nebula, w tym z dostępu 24/7 do panelu zarządzania, monitorowania urządzeń i klientów oraz z rejestru zdarzeń i wielu innych funkcji, z dowolnego miejsca na świecie. Funkcje klasy premium, dostępne są po uaktualnieniu licencji do wersji Nebula Professional Pack.