eSIM - co dalej z tą technologią?

Organizacja GSMA poinformowała, że wstrzymuje prace nad rozwojem eSIM, ze względu na dochodzenie prowadzone przez Departament Sprawiedliwości. Chodzi o zmowę pomiędzy największymi amerykańskimi operatorami, którzy mają celowo spowalniać rozwój technologii. Wprowadzenie eSIM to wszystkich telefonów i smartfonów sprawi bowiem, że użytkownicy nie będą przywiązani do jednej sieci, a przełączanie się na usługi konkurencji będzie dziecinnie proste.

Czym jest eSIM? To pomysł na zastąpienie wymiennych kart SIM jedną, wbudowaną. W założeniu ten wynalazek miał ułatwić producentom projektowanie obudów, a użytkownikom pomóc rozwiązać problem gubiących się kart.

Taka funkcja wcale nie oznacza przywiązania do jednego operatora - wbudowana karta mogłaby po odpowiedniej konfiguracji obsługiwać dowolnego dostawcę usług. To otworzyłoby także nowe możliwości producentom, którzy mogli by podpisywać porozumienia z operatorami dotyczące domyślnego skonfigurowania wbudowanej karty pod konkretną sieć. eSIM rozwiązuje także problem obsługi wielu kart - wirtualne profile pozwalają na swobodne przełączanie się pomiędzy różnymi kontami/numerami.



